Juve stregata da Tchouameni. Tuttosport: "La concorrenza è destinata ad aumentare"

Dopo aver meditato a lungo un assalto in estate, la Juventus continua a tenere monitorata la situazione di Aurelien Tchouameni, talentuoso centrocampista del Monaco che pochi giorni fa ha debuttato da titolare nella Francia di Deschamps. A scriverlo è Tuttosport: mediano forte fisicamente, capace di interdire e impostare, tra i nati dal 2000 in poi nella scorsa stagione è stato il giocatore che ha effettuato più duelli difensivi tra Ligue 1, Premier League, Liga, Serie A e Bundesliga, oltre che il secondo per palloni intercettati. Aurelien ha stregato la Juventus, che dovrà darsi da fare e giocare d'anticipo per tenere a bada una concorrenza inevitabilmente destinata a crescere.