Juventus, Elkann cede Gedi. La Stampa titola: "Va ai greci di Antenna Group"

Colpaccio di K Group, proprietaria di Antenna Group. Il gruppo internazionale attivo nel settore dei media, della produzione dei contenuti e dell'intrattenimento, acquista il 100% di Gedi da Exor, inclusi il quotidiano la Repubblica, Radio Deejay, Radio Capital, Radio m2o, insieme a HuffPost Italia, National Geographic Italia, Limes e la concessionaria pubblicitaria Manzoni. "Elkann cede Gedi ai greci di Antenna Group", il titolo riassuntivo in taglio alto e in prima pagina su La Stampa.

Nelle ultime ore proprio John Elkann ha trasmesso pubblicamente una lettera agli azionisti di EXOR, holding della famiglia Agnelli che detiene le quote di proprietà della Juventus: "La Juventus ha attraversato un periodo difficile negli ultimi anni, segnato da pressioni interne ed esterne che inevitabilmente hanno influenzato le prestazioni. Ci siamo assunti la responsabilità laddove necessario, abbiamo sostenuto con fermezza il club e abbiamo lavorato a stretto contatto con la sua dirigenza per ristabilire la stabilità e riportare la Juventus su un percorso costruttivo dopo la risoluzione delle questioni legali e regolamentari.

In questo contesto, il 2025 è stato un anno dedicato a gettare le basi per prestazioni sostenibili sia in campo che fuori. Abbiamo sostenuto il club con il nostro contributo proporzionale a un aumento di capitale di quasi 100 milioni di euro e abbiamo appoggiato importanti cambiamenti nella sua dirigenza.

Sul piano sportivo, la squadra femminile ha disputato una stagione eccezionale, conquistando il double nazionale con il titolo di campione di Serie A e la Coppa Italia. Nel gennaio 2026, la Juventus femminile ha vinto anche la Supercoppa italiana. Anche la squadra maschile ha iniziato a mostrare progressi dopo la nomina di Luciano Spalletti come allenatore a ottobre. Spalletti ha portato nuova energia nello spogliatoio, restituendo grinta e determinazione alla vittoria.

Fuori dal campo, i risultati finanziari sono migliorati significativamente. Nel 2025, i ricavi della Juventus sono aumentati del 34% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 530 milioni di euro, principalmente grazie al ritorno della prima squadra in UEFA Champions League. Di conseguenza, la perdita del club si è ridotta del 71% rispetto all'anno precedente, attestandosi a 58 milioni di euro, e la società ha proseguito il suo percorso verso la sostenibilità finanziaria. Nel corso dell'anno, il club ha inoltre rinnovato la partnership con Adidas fino alla stagione 2036/37 per un valore complessivo di 408 milioni di euro e ha esteso l'accordo di sponsorizzazione frontale con Jeep fino a giugno 2028 per 69 milioni di euro.

All'inizio del 2026, la Juventus ha anche prolungato il contratto del talento emergente Kenan Yildiz fino al 2030, riaffermando il nostro impegno nello sviluppo e nella fidelizzazione dei giovani più promettenti del club. Questo approccio riflette la nostra incrollabile fiducia nella Juventus. Exor rimane un orgoglioso proprietario del club, proseguendo un rapporto che dura da oltre un secolo grazie alla mia famiglia. Rimaniamo pienamente impegnati a sostenere il successo sportivo e finanziario della Juventus e crediamo che ci attenda un futuro brillante.

Come disse una volta il leggendario Omar Sivori: "Qui bisogna sempre lottare e quando sembra che tutto sia perduto, bisogna continuare a crederci, la Juve non molla mai".