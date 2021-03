Juventus, Corriere di Torino mira a Milan e Inter: "Super Morata per restare in scia"

E' grazie a un "Super Morata", come titola il Corriere di Torino in prima pagina oggi in edciola, che la Juventus batte la Lazio e si porta a -1 dal Milan e a -7 dall'Inter. "Super Morata per restare in scia", titola il quotidiano in taglio alto, ricordando come la corsa per lo scudetto, sebbene penda verso l'Inter, non sia ancora terminata.