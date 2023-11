Juventus, l'ora dei rinnovi. Tuttosport: "Domani Locatelli, venerdì Fagioli"

La Juventus pianifica il futuro e blinda i suoi giocatori con i rinnovi. Dopo Federico Gatti, toccherà ora a Manuel Locatelli prolungare il suo contratto, come scrive Tuttosport. Il centrocampista azzurro si legherà ai bianconeri fino a giugno 2028, allungando di due anni l'accordo in scadenza attuale, andando a guadagnare 3.3 milioni a stagione, rispetto ai 2.8 attualmente percepiti. Domani sarà il giorno dell'annuncio ufficiale, a cui poi seguiranno novità.

Venerdì il giorno di Fagioli, che la Juve non abbandona

Dopo Locatelli toccherà poi a Nicolò Fagioli, che nonostante la squalifica che lo terrà fuori fino alla prossima stagione non viene abbandonato dai bianconeri. Anche per Fagioli sarà rinnovo fino al 2028 e a sua volta avrà un adeguamento di contratto, che lo porterà a guadagnare 1.5 milioni a stagione.