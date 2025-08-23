Allegri: "Purtroppo abbiamo perso una gara che non ci aspettavamo di perdere neanche noi"
L'allenatore rossonero Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Milan TV per commentare la sconfitta all'esordio in Serie A del suo Milan contro la neopromossa Cremonese. Queste le sue dichiarazioni: "Purtroppo abbiamo perso una partita che non ci aspettavamo di perdere neanche noi. Bisogna tornare a migliorare la fase di percezione del pericolo. Stasera abbiamo preso due gol che con un po’ più di attenzione potevamo evitare".
Come pensa di lavorare per migliorare la fase difensiva?
"Dobbiamo lavorare su queste situazioni alzando la percezione del pericolo. Se un difensore non ha la percezione del pericolo, può prendere gol in qualsiasi momento".
Serve migliorare anche in fase offensiva?
“Sì, assolutamente. Le cose sono legate. Se hai la cattiveria e la convinzione di attaccare la palla e di andare a fare gol, puoi anche migliorare in fase difensiva".