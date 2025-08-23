Napoli, Di Lorenzo: "Non sto io a raccontare chi è De Bruyne. Un campione"

Giovanni Di Lorenzo, difensore e capitano del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul campo del Sassuolo: "Dove potremo arrivare sarà il campo a dirlo, è lui che decide tutto. Noi dovremo essere bravi ogni partita a dare il massimo. Oggi la squadra ha fatto una buona partita, era la prima che può nascondere insidie, noi siamo stati bravi a gestirla. È segno anche di maturità da parte del gruppo".

Un commento su Kevin De Bruyne.

"Ha aggiunto personalità e spessore, non sto io a raccontare chi è. È un campione, migliora chi gli è attorno. Oggi magari ha avuto un po' di fortuna sulla punizione, ma si è sbloccato, ha pressato, è un giocatore forte che farà un grande campionato come ci aspettiamo".

È la squadra più forte in cui ha giocato?

"Questo non lo so, è una cosa più vostra. Aver dato continuità con il mister è una cosa importante, abbiamo tutti i presupposti per fare una buona annata. Poi sarà il campo a decretare se sarà il Napoli migliore".