Juventus, per giugno torna d'attualità lo scambio Douglas-Zirkzee. E piace Yeremay

La Juventus pensa già al prossimo mercato. Se in campo mister Thiago Motta è impegnato a far risollevare la squadra e a farla rientrare nella zona che vale la qualificazione alla prossima Champions League, dietro le scrivanie Cristiano Giuntoli è alla ricerca di nuovi innesti in vista della prossima stagione. Obiettivo naturalmente quello di alzare l'asticella e di cercare di puntare nuovamente ai quartieri alti della classifica e tornare a lottare per il titolo con le prime della classe, obiettivo da sempre dei bianconeri.

Scambio con lo United?

E per farlo servono forze fresche dal mercato, giocatori in grado di far cambiare le sorti del match. Per quanto riguarda il reparto offensivo la società della Continassa potrebbe tornare alla carica per un giocatore già cercato in passato, ovvero Joshua Zirkzee. L’attaccante ex Bologna potrebbe essere un profilo giusto e, secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, potrebbe tornare di moda uno scambio con il Manchester United con Douglas Luiz.

Idea Yeremay

E per quanto riguarda la corsia di sinistra, uno dei nomi d’attualità resta Yeremay Hernandez. Il Deportivo La Coruna, titolare del cartellino del giocatore ha tolto la clausola da 20 milioni di euro allungando il contratto del giocatore fino al 2030. Adesso bisognerà vedere le prossime mosse della Juventus sul mercato. Che si annuncia decisamente caldo.