Juventus, riecco Dybala. La Gazzetta dello Sport: "Col Genoa in campo, in estate il futuro"

Il gol contro il Napoli ha suggellato il ritorno di Paulo Dybala, che sarà con ogni probabilità titolare contro il Genoa. Il suo rinnovo è però in standby, scrive oggi La Gazzetta dello Sport, soprattutto perché il Covid ha messo in seria difficoltà i conti della Juventus. A fine stagione, quando la Joya entrerà nell'ultimo anno di contratto, si apriranno tre strade: rinnovo, cessione (magari con uno scambio) o addio a zero dopo una stagione da separato in casa. L'argentino - informa la rosea - sembra poco propenso alla seconda, attende segnali sulla prima, e valuta la terza.