Juventus, riecco la Joya. Tuttosport: "Torna Dybala, un'arma importante per i bianconeri"

vedi letture

A dieci mesi dall'ultima volta - riporta Tuttosport - la Juventus ritrova Paulo Dybala, con il quale i bianconeri avrebbero ottenuto qualche punto in più. Indietro non si torna, così volendo guardare il bicchiere mezzo pieno la Juventus recupera il proprio fantasista per quello che è diventato un vero e proprio spareggio Champions, col Napoli. La Joya è un valore aggiunto anche per Ronaldo, che non incrocia l'argentino dal Sassuolo, ad inizio 2021. La voglia di Dybala è senz'altro un'arma importante, negli ultimi tre mesi è mancato tantissimo anche perché, rispetto alla prima parte di stagione, Morata non è stato quello di ottobre-novembre.