Kvaratskhelia, l'uomo della differenza e del sacrificio: il Napoli vola con il georgiano

Khvicha Kvaratskhelia è il centro del progetto di Antonio Conte. L'attaccante georgiano ha fatto la differenza anche contro il Monza, battuto proprio da una sua rete unita a quella di Politano. Kvara però - si legge anche su Il Mattino - non è stato soltanto l'uomo partita ma anche l'uomo del sacrificio. Ad un quarto d'ora dalla fine infatti Conte l'ha richiamato in panchina, preferendogli Mazzocchi per gestire con più tranquillità il doppio vantaggio. Una sostituzione necessaria, visto che il giocatore era stato anche ammonito nel corso del primo tempo.

Kvara inizialmente non l'ha presa bene ma poi ha chiaramente compreso la scelta di Conte, che vuole gestire le risorse di uno dei propri talenti. Nella passata stagione mosse del genere non erano di certo all'ordine del giorno in casa azzurra, dove Conte ha un nuovo spartito tra le mani a cui i giocatori si stanno adattando alla perfezione. Kvara era un po' nervoso dopo la sostituzione ma alla fine ha capito le intenzioni del proprio allenatore, che riportato il Napoli in cima alla classifica dopo oltre un anno. L'attaccante è l'uomo della differenza in casa azzurra, dove a volte è necessario anche sacrificarsi un po' di più per il bene della squadra.