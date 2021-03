L'apertura de L'Equipe sulla sfida tra PSG e Lille in Coppa di Francia: "Conterà il doppio"

"Conterà il doppio", titola la sua prima pagina l'edizione odierna del quotidiano francese L'Equipe. La partita di Coppa di Francia tra la leader della L1 e la seconda in classifica suona come una prova generale prima del confronto in campionato all'inizio di aprile. Per il PSG, che domenica affronterà anche Lione in L1, la posta in gioco è alta.