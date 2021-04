L'apertura de La Gazzetta dello Sport dopo il 2-1 al Sassuolo: "Inter ballo scudetto"

"Inter ballo scudetto". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Decima vittoria consecutiva per i nerazzurri che sono quasi irraggiungibili. Lukaku-Lautaro: 2-1 al Sassuolo. Conte: "Non piace il gioco? Allora andremo dall'estetista... Sarebbe bello spodestare la Juventus".

Juventus - C'è spazio nel taglio alto della prima pagina del giornale con questo titolo: "Pirlo che Joya". La Signora c'è e vince 2-1 allo Stadium contro il Napoli. Segnano CR7 e il ritrovato Dybala che salvano il tecnico insieme a Buffon. I bianconeri adesso sono terzi, la squadra di Gattuso è entrata in partita troppo tardi.

Milan - Anche i rossoneri trovano spazio nel taglio alto della prima pagina con il titolo seguente: "Ultimatum a Mandzukic: segna 5 gol o addio". Il croato è stato un protagonista mancato a causa della condizione fisica sempre precaria e per i troppi infortuni. Adesso deve rilanciarsi in questo finale di campionato per essere riconfermato.

Fiorentina - Il quotidiano nel taglio alto della prima pagina dedica uno spazio ai viola con questo titolo: "Un derby alla milanese per il muro Milenkovic". Parte la corsa ai difensori con il serbo che probabilmente lascerà il club di Commisso e la sua scelta appare definitiva. Sulle sue tracce i rossoneri, ma anche i nerazzurri hanno cercato di farsi avanti.

Roma - Nel taglio basso della prima pagina del giornale c'è spazio anche per i giallorossi con questo titolo: "Difende l'Italia e Fonseca". Stasera ad Amsterdam (ore 21:00) l'andata dei quarti di finale. Contro gli olandesi l'allenatore si gioca tutto. E si riaffida ai gol Dzeko che sembra essere finalmente tornato in forma.

Champions League - "Super Mbappé, che doppietta! Bayern ko (2-3). E il Chelsea va". Questo il titolo che il quotidiano dedica nel taglio basso alla competizione d'Europa più importante. Il PSG espugna l'Allianz Arena grazie ad una doppietta del suo baby fenomeno e ad un gol di Marquinhos, mentre ai Blues basta Mount in Portogallo".