L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Il Diavolo esiste. Milan a -5 dall'Inter"
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"Il Diavolo esiste". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, all'indomani del successo del Milan contro il Torino. I rossoneri, con questa vittoria, si portano a -5 dall'Inter che occupa la vetta ella classifica. E proprio in proposito all'Inter, in campo oggi contro la Fiorentina, la Rosea si esprime così: "Inter d'attacco".
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