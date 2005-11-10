Ufficiale Palermo, Vasic prolunga con i rosanero. Ma poi passa in prestito al SudTirol

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Il Palermo "comunica di aver prolungato il contratto di Aljosa Vasic. Contestualmente, il calciatore si trasferisce a titolo temporaneo al FC Sudtirol.

Ad Aljosa le congratulazioni e un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".

Fa eco la nota della compagine altoatesina: "L'FC Südtirol comunica di aver raggiunto un accordo con il Palermo FC per l'acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Aljosa Vasic.

L'FC Südtirol rivolge un caloroso benvenuto ad Aljosa Vasic e gli augura un percorso ricco di soddisfazioni con i colori biancorossi".

Sempre ai canali ufficiali del club, hanno fatto seguito le sue prime parole da neo biancorosso: "Sono davvero felice di approdare all’FC Südtirol. Fin dai primi contatti ho riscontrato grande serietà, organizzazione e una visione di lavoro molto chiara: aspetti che hanno avuto un ruolo importante nella mia scelta. Arrivo con grande motivazione e con il desiderio di mettermi subito a disposizione dell’allenatore e del club, dando il massimo ogni giorno per contribuire al percorso della squadra".