L'apertura del Corriere dello Sport: "Ci crede solo Pirlo"

"Ci crede solo Pirlo", titola il Corriere dello Sport oggi in edicola. Stasera lo Spezia, sabato la Lazio, la Juventus non vuole mollare ma è in piena emergenza. E Andrea Pirlo continua a crederci: "Obiettivo Scudetto, c'è tempo per rimontrare". In difesa i bianconeri recuperano il solo Danilo, mentre davanti Ronaldo è chiamato agli straordinari con Kulusevski.

Orsato, altra tempesta - Dopo l'ammissione di colpe dell'altra sera arrivano le polemiche da Napoli: "Quel rosso mancato ci costò il titolo". Gli azzurri si sentono ancora danneggiati da quell'episodio. E Andrea Pirlo commenta: "Non si parli di episodi vecchi".

Ibra infortunato, canta a Sanremo - Sarà un Ibrahimovic infortunato quello sul palco dell'Ariston. Per lo svedese una lesione muscolare di primo grado all'adduttore che lo terrà lontano dal campo per circa tre settimane. Ma da stasera sarà a Sanremo.