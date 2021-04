L'apertura del Corriere dello Sport con l'intervista a Rizzoli: "Nel dubbio sempre al VAR"

vedi letture

"Nel dubbio sempre al VAR". Con questo titolo d'apertura il Corriere dello Sport introduce l'intervista esclusiva a Nicola Rizzoli. Il designatore degli arbitri fa chiarezza: "Più tecnologia, meno errori. L'obiettivo sono le spiegazioni live delle decisioni sul campo", le sue parole.

Nazionale - "De Rossi ricoverato in ospedale per Covid", si legge invece in taglio alto. L'ex giallorosso - si apprende - viene monitorato allo Spallanzani per una polmonite: era stato contagiato in Nazionale durante l'ultima sosta. Sempre in taglio alto il quotidiano titola: "Europei con i tifosi, ultimatum dell'UEFA". Attesa una risposta sull'apertura dell'Olimpico entro il prossimo diciannove aprile. A rischio anche Monaco, Bilbao e Dublino.

Play-off - "Svolta play-off ora o mai più", si legge di spalla. La "proposta" del quotidiano: a nove giornate dal termine "sappiamo praticamente tutto", dalla lotta Scudetto a quella per non retrocedere. Ecco allora che una nuova formula potrebbe rendere più avvincente il campionato.

Milan - In taglio basso c'è spazio anche per i rossoneri: "Ibra prende la rincorsa", titola il quotidiano. Aspettando il contratto Zlatan cerca l'undicesimo gol contro il Parma questa sera alle 18. In panchina si rivede Mario Mandzukic. Pioli assicura: "Possiamo arrivare a ottanta punti".