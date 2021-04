L'apertura del Corriere dello Sport: "Conte si fa bello!"

vedi letture

Ieri per l'Inter è arrivata l'undicesima vittoria consecutiva, che avvicina i nerazzurri al titolo, distante ora solo 13 punti per la matematica. Ed il Corriere dello Sport oggi in edicola titola: "Conte si fa bello!". Il tecnico pieno di gioia: "Ogni vittoria ora vale doppio, non dobbiamo mollare adesso. Per i ragazzi sono diventato un fratello maggiore". Lo scudetto si avvicina, con undici punti di vantaggio sul Milan...

Champions, una fantastica volata - Tra il Milan e la Roma, tra secondo e settimo posto, ci sono soli nove punti. Con le vittorie di Atalanta, Juventus e Napoli tutto resta in alto nelle prime posizioni, con la Lazio che resta alla finestra in attesa del recupero con il Torino. Sei squadre si giocano gli ultimi tre posti per la Champions, con la Roma leggermente attardata ma non ancora tagliata fuori. Sarà una volata finale entusiasmante e con tanti scontri diretti.