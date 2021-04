L'apertura del Corriere dello Sport: "CR7 bufera social. Ibra, bufera Covid"

vedi letture

"CR7 bufera social. Ibra, bufera Covid", apre così l'edizione del Corriere dello Sport in edicola stamane. Per il campione portoghese tante polemiche e critiche dai tifosi sui social per la maglia lanciata a fine gara contro il Genoa: ma CR7 non sarà sanzionato dal club. Per quanto riguarda Ibrahimovic invece bufera dopo le foto che lo ritraggono a pranzo in un ristorante in zona rossa: lo svedese si difende dicendo che fosse un incontro di lavoro.

Champions a 75-78 punti - La volata Champions infiammerà questo finale di stagione, con ben sei squadre interessate. La quota per raggiungere la qualificazione sarà attorno ai 75-78 punti secondo il quotidiano: una quota praticamente irraggiungibile per la Roma, che dovrebbe vincerle tutte, mentre la Lazio dovrebbe riuscire a vincere il recupero sul Torino più altre 7 delle 8 gare che resteranno. La volata Champions è pronta a partire.