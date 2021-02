L'apertura del Corriere dello Sport dopo l'1-1 di Verona: "Juve, segnali di resa"

Si ferma la Juventus, bloccata 1-1 dall'Hellas Verona ieri sera al Bentegodi. "Juve, segnali di resa", titola in prima pagina il Corriere dello Sport riferendosi alla rincorsa scudetto che vive così una brutta battuta d'arresto. Se oggi l'Inter batte il Genoa i bianconeri scivoleranno a -10 dalla vetta.

Il big match. E' in programma stasera il match di cartello di questa giornata di campionato. "C'è Roma Milan, doppio spareggio", è il titolo scelto dal Corriere dello Sport in riferimento alla partita di stasera. In palio la Champions e la sfida all'Inter per lo scudetto, almeno sulla carta, visto che giallorossi e rossoneri sono secondi e terzi.