L'apertura del Corriere dello Sport: "Dzeko, ci prova Max". La Juve torna alla carica per Edin?

"Dzeko, ci prova Max". Questo il titolo d'apertura scelto oggi dal Corriere dello Sport: un anno dopo - si legge - la Juve torna alla carica per il bosniaco con un biennale. L'ex City potrebbe essere l'attaccante che manca ad Allegri, la Roma vuole liberarsi di un ingaggio oneroso: potrebbe dare il via libera quasi a costo zero.

Lazio - "Sarri fa già il mercato", si legge invece in taglio alto a proposito dei biancocelesti. Per oggi è attesa la firma del nuovo tecnico: l'ex Napoli sta facendo studiare il contratto dai suoi legali, ma intanto si muove per portare Hysaj e Maksimovic a Roma.

Italia - In taglio centrale c'è spazio anche per gli Azzurri: "Europei: Mancini non si nasconde", titola il quotidiano. Il c.t. ottimista: "L'Italia punta ad arrivare fino in fondo", e cresce la fiducia.

Nazionali - "Spagna, il caso dei vaccini", si legge di spalla. Busquets positivo, squadra isolata: scoppia la polemica per la mancata vaccinazione al gruppo squadra. Poco più in basso il quotidiano titola: "Germania, sette gol per gradire". Da Sané a Gundogan, tutti a segno nella goleada contro la Lettonia.

Diritti tv - "Spezzatino tv: sì, no, anzi". In taglio basso il quotidiano dedica spazio alla proposta di far disputare le dieci gare di Serie A in dieci orari differenti: dietrofront in Lega dopo il primo voto favorevole.