L'apertura del Corriere dello Sport: "Juve, dentro o fuori"

"Juve, dentro o fuori": è questo il titolo in apertura del Corriere dello Sport. Spazio al ritorno in campo dei bianconeri dopo il ko contro la Fiorentina: "Riparte il campionato - si legge -, in tre settimane la volata per il titolo d'inverno". Spazio anche alle gare che si disputeranno tutte nella giornata odierna: "Pirlo a 10 punti dalla vetta: oggi l'Udinese, poi Milan, Sassuolo e Inter".

Insidia Benevento - Spazio anche al Milan di Stefano Pioli, che affronterà i giallorossi dell'ex Pippo Inzaghi. La Roma ritrova Ranieri. Si parla anche del caso Osimhen "multato dal club. Gattuso riparte, Rino bvuole riprendere la sua corda per il vertice".