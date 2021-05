L'apertura del Corriere dello Sport: "La Juve è adesso"

A dieci anni di distanza dall'ultima volta, la Juventus rischia di restare fuori dalla Champions League. Sarà decisiva la sfida di oggi col Bologna, così come quella tra Atalanta e Milan e tra Napoli ed Hellas Verona. Il Corriere dello Sport oggi in edicola dedica l'apertura proprio alla corsa Champions e titola così: "La Juve è adesso".

L'intervista a Capello. Il Corriere dello Sport oggi in edicola propone anche un'intervista a Fabio Capello, uno dei tecnici italiani più vincenti, che si sofferma sulla lotta per un posto in Champions League tra Juventus, Milan e Napoli: "Decide Gasp, ma stasera può perdere", il titolo scelto dal quotidiano in merito alle sue parole.