L'apertura del Corriere dello Sport: "Lo scatto di Pirlo"

"Lo scatto di Pirlo", titola stamane il Corriere dello Sport in apertura di prima pagina. Dopo la Supercoppa i bianconeri superano per due a zero il Bologna, con le reti di Arthur e McKennie, e riducono il distacco dalla vetta. "C'è entusiasmo, adesso dipende da noi", chiosa il tecnico bianconero. Sette punti dalla vetta, con una partita da recuperare.

Gattuso a rischio, idea Benitez - Taglio alto dedicato al Napoli ed alla situazione di Ringhio Gattuso. Il Napoli ieri è crollato contro l'Hellas Verona, subendo tre reti e trovando una sola marcatura per un errore di Dimarco dopo pochi secondi di gioco. Poi ci pensano lo stesso Dimarco, Barak e Zaccagni a ribaltare la sfida ed aprire la crisi Napoli.

Lazio, Immobile mette la quarta - Vincono i biancocelesti tra Lazio e Sassuolo, con i neroverdi che passano subito in vantaggio con Caputo, ma poi prima Milinkovic e poi Immobile riportano in alto la Lazio. Quattro vittorie di fila per la squadra di mister Inzaghi.