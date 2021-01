L'apertura del Corriere dello Sport: "Mancini incorona Chiesa"

"Mancini incorona Chiesa" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. Spazio dedicato al calciatore della Juventus protagonista a San Siro contro il Milan. L'applauso del commissario tecnico dell'Italia che lo ha lanciato in azzurro: "Fede attaccante completo, meglio lui del padre". La prova contro i rossoneri ha sancito il definitivo salto di qualità di un figlio d'arte che ha imparato a giocare a testa alta.

Nerazzurri - "Inter, nuova offerta": nel taglio alto si parla del futuro del club nerazzurro. La trattativa per la cessione della società interista decolla: in serata contatto Suning-Bc Partners. Il fondo inglese pronto a rilevare il controllo del pacchetto azionario per una cifra inferiore ai 500 milioni di euro. Ma resta ancora vivo l'interesse dei qatarioti dopo il primo no di Zhang.

Lo studio Scudetto - "Rosa più forte: Juve e Inter battono tutti": il valore delle squadre in corsa per lo Scudetto divide l'Italia e il Corriere lo ha analizzato utilizzando quattro parametri. Napoli terza forza, Milan e Roma dietro.

Tensione azzurra - "La sfuriata di Gattuso: non avete gli attributi": tensione in casa Napoli dopo il ko interno con lo Spezia. Durissimo confronto tra il tecnico e i giocatori allo stadio Maradona. Parole di fuoco, urla e pugni alle pareti.

Il caso - "Benzema a giudizio: 'Ricattò Valbuena'". A fondo pagina spazio alla vicenda che riguarda i due francesi Benzema e Valbuena: Karim dovrà rispondere alla giustizia francese, è accusato di aver invitato l'ex compagno a pagare per non diffondere un video hot.