L'apertura del Corriere dello Sport, parla Capello: "E' un'altra Juve. Roma più pronta"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport apre in prima pagina con un'intervista esclusiva a Fabio Capello, dal titolo: "E' un'altra Juve. Roma più pronta". L'ex allenatore parla della lotta scudetto nel campionato più incerto degli ultimi anni: "L'Inter resta la mia favorita, ma Pirlo e i giocatori sono stati bravi a venirsi incontro. Poi le altre, con Gasperini, Pioli e Fonseca bravi a dare un'impronta alle proprie squadre".

Venerdì il derby della capitale - Andrà in scena venerdì sera il derby tra Roma e Lazio, una partita attesissima, come sempre. Tra i biancocelesti confermatissimo Caicedo al fianco di Immobile: ottime le ultime prestazioni e tante le reti messe a segno. E lo stesso si può dire di Mancini in casa Roma, che vuole essere decisivo come contro l'Inter.

Conte all'attacco, Pirlo senza Joya - Sarà poi il turno di Inter-Juventus, con i nerazzurri confortati da numeri straordinari in fase offensiva e la Juventus che dovrà fare a meno di Paulo Dybala per 15/20 giorni: piccola lesione al legamento collaterale.