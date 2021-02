L'apertura del Corriere dello Sport: "Roma-Milan è già calda"

"Roma-Milan è già calda" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. Entrambe le formazioni si qualificano agli ottavi di Europa League e domenica sera si affronteranno in campionato all'Olimpico. Vittoria senza patemi, per 3-1, con il Braga per la formazione di Fonseca. Rossoneri, pari col brivido (1-1) con la Stella Rossa dell'ex Inter Stankovic. Eliminato il Napoli: il 2-1 con il Granada del Maradona non basta.

Casa Inter - "Suning, sospeso il titolo. Inter in ansia per Zhang" scrive il quotidiano nel taglio alto. Il 25% dell'azienda passerà di mano: in ballo il Governo e il gruppo Alibaba. Cinque Covid nel club: anche Marotta.

Bilancio Juve - "Juve, rosso da 113 milioni. Effetto virus sul bilancio": i bianconeri nella giornata di ieri hanno ufficializzato il bilancio semestrale con un rosso da 113 milioni. In ogni caso non sussistono significative incertezze sulla continuità aziendale. Il patrimonio del gruppo, 125,5 milioni di euro e la liquidità di finanziamenti a medio termine non pregiudicano la prosecuzione dell'attività.

L'intervista - "Capello: 'Il nostro calcio è malato di tatticismi'". Parla Don Fabio, ex tecnico di Milan, Roma, Juve e Real Madrid: "A certi livelli contano l'intensità, la forza e la qualità dei giocatori".

Guerra tv - "Diritti tv 2021/2024: adesso Sky attacca DAZN". E trova un alleato in Eleven Sports, pronto a investire 110 milioni nel canale della Lega. Oggi nuova Assemblea: si va verso un altro rinvio.

L'iniziativa - Infine spazio all'iniziativa dell'Udinese per riportare i tifosi negli stadi: "Riapertura stadi: i sistemi anti-Covid alla prova Udinese". La Dacia Arena fa scuola.