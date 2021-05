L'apertura del Corriere dello Sport: su Allegri alla Juve: "Max, pieni poteri"

"Max, pieni poteri" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. Spazio al ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus a due anni dall'esonero. Annuncio con la cartina del Minnesota: il richiamo alla battuta sui cavalli. Allegri risponderà direttamente al presidente Agnelli. Nella sua Livorno la prima uscita da nuovo tecnico bianconero. CR7 in bilico, conferma per Morata. Pirlo saluta: "Finale inatteso".

Il mercato - "Inter, PSG su Hakimi: si chiude a 70 milioni": la mossa del club francese, l'accordo sarebbe a un passo. Inzaghi ha firmato per 2 anni a 4 milioni, slitta l'ufficialità.

Casting Lazio - Nel taglio alto spazio anche al futuro della panchina biancoceleste: "Il casting della Lazio, c'è Sinisa. Idea Sarri": piace l'allenatore del Bologna ma spunta anche l'idea Maurizio Sarri.

Nazionale - "L'Italia del Mancio ora va veloce": buona la prima uscita amichevole per la Nazionale di Roberto Mancini, in vista dell'Europeo. Vittoria per 7-0 contro San Marino.

Napoli - "Spalletti ora c'è la firma": l'allenatore toscano sarà il nuovo tecnico del Napoli. Il tecnico avrebbe firmato il contratto che lo legherà al club azzurro per i prossimi due anni. Parla Albiol: "Con lui si può puntare allo Scudetto".

Finalissima - Oggi in campo Chelsea e Manchester City per la finale di Champions League. "Champions, il derby d'Inghilterra". Pep Guardiola all'assalto della prima vittoria in Champions con il City, Tuchel per il bis.