L'apertura del Corriere dello Sport su Ancelotti: "Carlo Re di Spagna"

vedi letture

L'edizione odierna del Corriere dello Sport apre in prima pagina con Carlo Ancelotti che fa il suo ritorno sulla panchina del Real Madrid: "Carlo Re di Spagna". Il clamoroso ritorno del tecnico italiano dopo l'offerta lampo di Perez ed il conseguente addio all'Everton. Triennale sulla panchina del Real al tecnico che ha portato la decima Champions: "Madrid sempre nel mio cuore", le prime parole dell'allenatore.

Mancini richiama Raspadori - Il CT Roberto Mancini ha reso noti i 26 nomi che parteciperanno al prossimo Europeo, e tra questi figura Giacomo Raspadori, richiamato dopo l'eliminazione dell'Under 21, nonostante non figurasse nella lista dei 28. Restano fuori invece Mancini, che perde il ballottaggio con Toloi, Pessina, in favore di Cristante, e Politano, per Raspadori.

Signori: "Pensai di farla finita. Poi..." - Dopo dieci anni di calvario è arrivata la grazia per Beppe Signori, che potrà così tornare a lavorare nel mondo del calcio. "Trattato come il boss della mafia e mai ascoltato dal pm che mi fece arrestare. Salvato dagli affetti e dalla verità", le parole dell'ex giocatore in esclusiva al Corriere dello Sport.