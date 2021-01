L'apertura del Corriere dello Sport su Juve-Napoli: "Ronaldo è il lampo"

"Ronaldo è il lampo", titola questa mattina il Corriere dello Sport, che dedica così l'apertura alla vittoria in Supercoppa della Juventus. Il gol del portoghese accende i bianconeri, ma è il rigore fallito a decidere il match. Il Napoli spreca e nel recupero Morata mette in sigillo finale. Spazio in taglio centrale anche alle parole di Andrea Pirlo, che conquista il suo primo trofeo da allenatore: "Contava solo vincere".

Fonseca - "Roma, Fonseca al bivio: il futuro con lo Spezia", si legge invece in taglio basso. Fiducia a tempo per il tecnico, che avrà un'ultima chance dopo il clamoroso crollo in Coppa Italia: sabato saranno ancora i liguri a sfidare i giallorossi. Via Gombar e Zubiria dopo la gaffe dei sei cambi.

Il recupero - Spazio anche all'occasione sprecata dall'Atalanta di spalla: "Gasp rallenta, a Udine solo 1-1", titola il quotidiano. Un altro pari per gli orobici nella corsa Champions. E Lasagna, ieri titolare nell'Udinese, è ad un passo dall'Hellas Verona.

Lazio - "La Lazio scopre il mister Muriqi", si legge sempre di spalla. Stasera la sfida con il Parma, che completerà il quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia: al centro dell'attacco ci sarà l'attaccante kosovaro, che sin qui ha deluso.