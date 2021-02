L'apertura del Corriere dello Sport su Napoli-Juve: "Rischio Gattuso"

"Rischio Gattuso" è l'apertura odierna del Corriere dello Sport. Spazio a Napoli-Juventus, uno dei big match della 22esima giornata. Oggi alle 18 in campo allo stadio Maradona, una sfida che vale più di 3 punti e che Rino non può sbagliare. Pirlo: "Mi dispiace, ma devo vincere". Osimhen davanti al trio Lozano, Insigne e Politano. I bianconeri senza Arthur e con Morata accanto a Cristiano Ronaldo.

L'intervista - Parla Luca Gotti, allenatore dell'Udinese: "Lukaku-Ibra, io li assolvo". Da eterno vice a tecnico dell'Udinese: "Sarri ossimoro vivente. Lo definirei un estremista concettuale. Guardiola è un 'animista'. Per lui conta più la personalità che la tattica. Grande rispetto per la Roma ma me la gioco. Fonseca e Dzeko tra i migliori".

Serie A - Ieri in campo Bologna e Benevento nel gelo del Dall'Ara: "Sinisa e Pippo, pari nella neve". Sblocca il match Sansone dopo un minuto, poi il pareggio di Viola con un colpo di tacco, su errore di Skorupski. Oggi in campo anche il Milan alle 20.45: "Pioli non si fida dello Spezia: 'Il Festival? In campo'".