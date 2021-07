L'apertura del Corriere dello Sport sulla finale Italia-Inghilterra: "Zuppa inglese"

"Zuppa inglese" scrive il Corriere dello Sport in apertura sulla finale Italia-Inghilterra agli Europei ma soprattutto sul passaggio del turno degli inglesi contro la Danimarca. A Southgate serve l'aiuto dell'arbitro per approdare in finale contro l'Italia. Due palloni in campo e un rigore inesistente: l'Inghilterra batte la Danimarca 2-1 e si regala la finale con gli Azzurri domenica prossima a Wembley. Rimonta dopo il gol di Damsgaard: decide Kane ai supplementari dopo un rigore respinto da Schmeichel.

Il premio - "Il Pallone d'Oro ha già un favorito: Jorginho": il centrocampista dell'Italia e del Chelsea ha vinto la Champions ed è in finale agli Europei. E' lui il favorito alla vittoria finale?

I volti bianconeri - "Chiesa-Morata chiaroscuro Max": i due volti della Juventus. Chiesa in gol e decisivo con la maglia dell'Italia, Morata in gol ma autore dell'errore decisivo dal dischetto. Federico alle stelle, Alvaro tra gli insulti.