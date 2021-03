L'apertura del Corriere dello Sport sulla Juve: "Ronaldo ora è un peso"

vedi letture

"Ronaldo ora è un peso" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. Tre anni e altrettanti fallimenti in Champions League per i bianconeri, con il campione portoghese in rosa. La Juve si interroga sul futuro di CR7 mentre Chiesa cresce. Pirlo incassa la fiducia del presidente Agnelli ma senatori 'freddi'. Crollo in Borsa e critiche al club dall'Inghilterra.

La Champions - "Fuori anche Messi, è la fine di un'era". Il Barça domina in casa del PSG e poi sbaglia un rigore con Messi che poco prima aveva segnato un gran gol. Finisce 1-1: passano i parigini. Nell'altro ottavo di finale 2-0 del Liverpool sul Lipsia, Klopp avanti.

Il premio - "Dedicata alla Lazio": Ciro Immobile premiato in Campidoglio dalla Sindaca Raggi con la Scarpa d'Oro. La dedica di Ciro: "Da solo non avrei raggiunto questo traguardo".

Il caso - "Lite Lukaku-Ibra: niente razzismo": chiusa l'inchiesta da parte della Procura FIGC. I due giocatori di Inter e Milan sono stati accusati di condotta antisportiva ma non fu razzismo.

L'Europa League - Stasera in campo Milan e Roma. "United-Milan: sfida da brividi. Roma-Shakhtar affare di cuore". Rossoneri nel Teatro dei sogni, l'Old Trafford. Pioli con Leao unica punta. Fonseca e Mkhitaryan contro la loro ex squadra.