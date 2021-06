L'apertura del Corriere dello Sport sulla Lazio: "Il giorno di Sarri"

"Il giorno di Sarri" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. La Serie A sta per ritrovare un altro grande allenatore: sembra essere imminente l'annuncio della Lazio. Maurizio Sarri dovrebbe firmare nella giornata odierna con la Lazio: due anni di contratto con opzione per il terzo. Guadagnerà 3,3 milioni. Martusciello sarà il vice mentre da Napoli è in arrivo Hysaj a parametro zero.

Mercato Juve - Nel taglio alto spazio al mercato della Juve. "Vlahovic nella lista di Max": il progetto Allegri sta iniziando a prendere forma e l'attaccante classe 2000 della Fiorentina è uno degli obiettivi bianconeri per il prossimo anno.

Mercato e Nazionale - "Su Gigio l'affondo del PSG. Belotti, la Roma rilancia": il mercato arriva anche a Coverciano. Il PSG tenta Gigio Donnarumma. Raiola in azione sul fronte francese: si tratta a oltranza, chiusura vicina. La Roma alza l'offerta per il centravanti: 20 milioni per il Torino. Intanto ieri in campo il Belgio contro la Croazia: "La legge di Lukaku: battuti Brozo e Perisic".