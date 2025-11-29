L'apertura delle pagine sportive de Il Tempo: "Lazio, provaci"
"Lazio, provaci". E' questo il titolo d'apertura de Il Tempo nel giorno di Milan-Lazio. I biancocelesti vanno alla ricerca di una vittoria contro una grande per dare un senso alla stagione, scrive ancora il quotidiano.
Intanto Maurizio Sarri carica i suoi, nonostante i guai di questi primi cinque mesi, con una bella intervista: "Sapevo che sarebbe stato un anno difficile, ma niente alibi", le parole dell'allenatore biancoceleste.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Napoli, per il centrocampo c’è il sogno Goretzka. In lista anche Frattesi, Atta e Frendrup. Inter, Caprile resta in pole position per il dopo Sommer. Il Galatasaray in pressing su Lookman
Le più lette
4 Napoli, per il centrocampo c’è il sogno Goretzka. In lista anche Frattesi, Atta e Frendrup. Inter, Caprile resta in pole position per il dopo Sommer. Il Galatasaray in pressing su Lookman
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile