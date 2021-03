L'apertura di QS sulla Fiorentina: "E' spareggio. Firenze bolle"

"E' spareggio. Firenze bolle". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di QS. La Fiorentina questo pomeriggio ospiterà al "Franchi" il Parma in uno scontro diretto per non retrocedere. Appuntamento alle 15 con un clima non molto sereno: i giocatori viola infatti sono stati contestati dalla frangia più calda del tifo.

Infortuni Milan - Impegno in trasferta per il Milan. La squadra di Stefano Pioli sfiderà il Verona al "Bentegodi" senza l'infortunato Ante Rebic. Questo il titolo del quotidiano: "Si ferma Rebic. Milan, c'è Leao. Mistero: fondo vorrebbe il club".

Juve ok - Successo casalingo per la Juventus. I ragazzi di Andrea Pirlo, sotto 0-1 contro la Lazio a Torino hanno vinto in rimonta per 3-1 grazie al gol di Rabiot e alla doppietta di Morata. Questo il titolo in taglio basso: "Juve in rimonta con Morata show. Battuta la Lazio".