L'apertura di Tuttosport su Cristiano Ronaldo: "I campioni non si spezzano"

"I campioni non si spezzano". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. Il riferimento è al post di Cristiano Ronaldo che è tornato a commentare l'eliminazione dalla Champions League della sua Juventus. I bianconeri di Andrea Pirlo saranno impegnati oggi alla Sardegna Arena contro il Cagliari per cercare di ridurre il gap in classifica dall'Inter capolista.

Inter a Torino - I nerazzurri di Antonio Conte invece se la vedranno questo pomeriggio in casa di un Torino desideroso di punti per cercare di allontanare il più possibile la zona calda della classifica. Questo il titolo in prima pagina del quotidiano: "Inter da fuga. 'Un Toro sfacciato'".

Stasera Milan-Napoli - "Ringhio Milan". Questo il titolo in taglio alto di prima pagina del quotidiano sportivo. Questa sera ci sarà il big match. A San Siro infatti i rossoneri di Stefano Pioli, reduci dal bel pareggio di Manchester in Europa League ospiteranno il Napoli del grande ex Gennaro Gattuso in uno spareggio per un posto nella prossima Champions.