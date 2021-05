L'Atalanta sfida un Parma già retrocesso, Corriere di Bergamo: "Partita da non sottovalutare"

Oggi alle 15 l'Atalanta farà visita al Parma al Tardini. Una gara sulla carta abbordabile, perché gli emiliani, già retrocessi, non hanno più nulla da chiedere a questo campionato, ma attenzione alle sorprese: "Una partita da non sottovalutare", titola questa mattina in apertura il Corriere di Bergamo, che riprende le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini. "In passato squadre già retrocesse hanno creato problemi a quelle ancora in corsa per un obiettivo", ha avvertito in conferenza il tecnico nerazzurro.