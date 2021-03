L'importanza di Juve-Porto. Il QS: "Più del sogno Champions contano i soldi dell'UEFA"

"Più del sogno Champions contano i soldi dell'UEFA", titola stamane QS. I costi in continua crescita esponenziale, trainati dall'ingaggio monstre di Ronaldo, uniti dai ricavi Champions in progressivo ribasso dopo le due finali di Allegri: più costi e meno entrate, con la forbice ampliata dal Covid. Tutto questo impone semplicemente una cosa: rimontare l'1-2 dell'andata e volare ai quarti per tenere aperto, oltre al sogno Champions, il rubinetto dei soldi dell'UEFA. Stasera Pirlo si gioca buona parte del suo futuro, ma anche per Paratici sarà una gara da dentro o fuori: il suo progetto al momento si risolve in un gigantesco rischiatutto.