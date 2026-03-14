L'Inter vuole tornare a correre. QS: "Pericolo Dea. Ma Chivu ritrova Thuram"

"L'Inter vuole tornare a correre. Pericolo Dea. Ma Chivu ritrova Thuram" scrive il QS in prima pagina quest'oggi. I nerazzurri chiamati al riscatto dopo la sconfitta nel derby contro il Milan, attesi quest'oggi dal confronto in casa contro l'Atalanta. Sorride il tecnico interista: in attacco torna Thuram, assente nel derby con i rossoneri.

Qui Juve - Nella lotta Champions ci sarà lo scontro diretto tra Como e Roma con la Juventus in casa dell'Udinese chiamata al successo per mettere pressione a lariani e giallorossi: "Spalletti cerca un altro scatto per superare Como e Udinese". Fabregas: "Champions? Cresceremo anche senza".

Qui Milan - "Ricci scalpita: prima il Milan, poi la Nazionale": il centrocampista ex Torino ed Empoli in ballottaggio con Jashari per sostituire lo squalificato Rabiot contro la Lazio. Il 24enne vuole convincere sia Gattuso che Allegri.