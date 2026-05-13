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La Sambenedettese annuncia il rinnovo di mister Boscaglia: ha firmato un biennale

La Sambenedettese annuncia il rinnovo di mister Boscaglia: ha firmato un biennaleTUTTO mercato WEB
Tommaso Maschio
Oggi alle 13:13Serie C
Tommaso Maschio

La Sambenedettese e Roberto Boscaglia proseguiranno assieme anche nelle prossime stagioni. Il tecnico classe 68, arrivato a febbraio sulla panchina rossoblù, ha infatti trovato l'accordo con la società per il prossimo biennio come comunicato dai marchigiani sui propri canali social:

"Ci sono rinnovi che nascono dopo lunghe trattative. E poi ce ne sono altri che, prima ancora delle firme, esistono già nei fatti, nella fiducia reciproca, nel rispetto umano e nella condivisione di una visione. L’U.S. Sambenedettese è felice di annunciare il rinnovo di mister Roberto Boscaglia per le prossime due stagioni.

Una scelta ponderata negli obiettivi e nelle ambizioni del club, ma allo stesso tempo spontanea, naturale e immediata per il rapporto autentico costruito giorno dopo giorno tra il tecnico ed il presidente Vittorio Massi. Perché prima dei risultati, pur importanti, ci sono gli uomini. E quando si incontrano valori, serietà, passione e senso di appartenenza, il futuro diventa una strada da percorrere insieme. Avanti ancora, più forti e uniti che mai".

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