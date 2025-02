La bestemmia c'è, la squalifica no. Il Messaggero: "Lautaro sarà graziato"

"La bestemmia c'è, la squalifica no. Lautaro sarà graziato" scrive oggi Il Messaggero in prima pagina. Tiene ancora banco il caso relativo alla presunta bestemmia di Lautaro Martinez dopo il match perso con la Juventus. Lautaro ha negato con fermezza ogni accusa, ribadendo alla società di non aver pronunciato alcuna espressione blasfema e non sarà squalificato.

"Audio scoperto in ritardo" scrive ancora il quotidiano con il giocatore argentino che dunque non verrà squalificato e non salterà il big match contro il Napoli in programma sabato prossimo.