Italia, è il Mondiale più ricco di sempre: 655 milioni di dollari dalla FIFA, 50 a chi vince

Nuovo montepremi per i Mondiali. Il Consiglio della FIFA, riunitosi prima della finale di Coppa Intercontinentale a Doha, in Qatar, ha approvato oggi un contributo finanziario record per la Coppa del Mondo 2026: 727 milioni di dollari, il 50% in più rispetto a Qatar 2022, da distribuire tra le nazionali partecipanti.

La quota maggiore – 655 milioni di dollari, con un aumento del 50% rispetto all'edizione precedente – sarà distribuita come montepremi tra le 48 squadre partecipanti come segue:

· Campioni: 50 milioni di dollari

· Secondi classificati: 33 milioni di dollari

· 3° posto: 29 milioni di dollari

· 4° posto: 27 milioni di dollari

· 5°-8° posto: 19 milioni di dollari

· 9°-16° posto: 15 milioni di dollari

· 17°- 32° posto: 11 milioni di dollari

· 33°-48° posto: 9 milioni di dollari

Inoltre, ogni squadra qualificata riceverà 1,5 milioni di dollari a copertura dei costi di preparazione. Ciò significa che tutte le Federazioni affiliate partecipanti avranno la garanzia di ricevere almeno 10,5 milioni di dollari ciascuna per la loro partecipazione al torneo del prossimo anno. “La Coppa del Mondo FIFA 2026 sarà rivoluzionaria anche in termini di contributo finanziario alla comunità calcistica mondiale”, ha dichiarato il Presidente della FIFA Gianni Infantino.

Un nuovo torneo U-15 in stile festival per tutte le Federazioni affiliate. Nell'ambito dell'impegno costante della FIFA a promuovere il calcio giovanile, il Consiglio della FIFA ha confermato l'introduzione di nuovi tornei FIFA U-15 in stile festival per ragazzi e ragazze, aperti a tutte le 211 Federazioni affiliate alla FIFA. La prima edizione sarà disputata dalle squadre maschili e si svolgerà nel 2026. La seconda edizione, nel 2027, vedrà protagoniste le squadre femminili. Sulla scia di questo slancio, a partire dal 2028 tutte le Federazioni affiliate saranno invitate a partecipare con le loro squadre maschili e femminili U-15 a due competizioni separate. Per adeguarsi alle esigenze di sviluppo dei giocatori U-15, le partite saranno di durata più breve e si disputeranno su campi più piccoli, mentre le squadre saranno composte da sette a nove giocatori per parte. “Negli ultimi anni, la FIFA ha intensificato i propri sforzi per promuovere il calcio giovanile, con risultati evidenti a tutti. Siamo stati molto attivi nella promozione delle competizioni giovanili e dello sviluppo, e questo è un passo naturale e molto gioioso - ha dichiarato Infantino -. L'organizzazione di festival FIFA U-15 per ragazzi e ragazze sarà fondamentale nella missione della FIFA di dare una possibilità a tutti i talenti in tutto il mondo e sarà un ulteriore esempio di come la FIFA reinvesta nel calcio”.

Approvato il fondo per la ricostruzione post-conflitto. In linea con l'obiettivo della FIFA di promuovere i valori unificanti del calcio, il Consiglio della FIFA ha approvato l'istituzione di un fondo per la ricostruzione post-conflitto. Ciò fa seguito all'annuncio fatto dal presidente Infantino al vertice di Sharm El-Sheikh per la pace il 13 ottobre 2025, secondo cui la FIFA intendeva creare un meccanismo di sostegno per le regioni che hanno vissuto conflitti. Questo strumento finanziario, che sarà aperto a contributi di terzi e soggetto a una rigorosa supervisione, completerà le azioni già attuate nell'ambito del programma FIFA Forward e di altre iniziative della FIFA.

Calcio femminile e Olimpiadi. A seguito della storica decisione presa dal Comitato Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale di approvare la proposta della FIFA sulla composizione dei tornei olimpici di calcio di Los Angeles 2028 (12 squadre nella competizione maschile e 16 squadre in quella femminile), il Consiglio della FIFA ha confermato la seguente ripartizione dei posti. Torneo olimpico di calcio femminile: AFC: 2,5; CAF: 2; Concacaf: 3; CONMEBOL: 2,5; OFC: 1; UEFA: 4; paese ospitante (Stati Uniti): 1