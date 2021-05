La Coppa Italia non cambia il destino. Il QS: "Non è una sanatoria sulla stagione della Juve"

Una per scrivere nuove pagine di una favola che ormai è diventata realtà, l'altra per togliere un po' di grigio da una stagione e un futuro pieno di nuvoloni: Atalanta-Juventus - scrive il QS - era molto più di una finale di Coppa Italia. Il risultato premia i bianconeri, ma non stravolge quanto raccontato da tutti i mesi precedenti. Così come non è una bocciatura per i ragazzi di Gasperini. Pirlo chiude con due titoli la prima stagione da tecnico bianconero, che è probabile sarà ugualmente l'ultima. Nemmeno l'eventuale qualificazione alla prossima Champions League, domenica, cambierà il destino del Maestro.