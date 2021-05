La domanda del Corriere di Bergamo: "Questa Atalanta può davvero essere migliorata?"

vedi letture

I risultati conseguiti negli ultimi anni pongono un interrogativo d'obbligo: quest'Atalanta può essere migliorata? Se lo chiede l'edizione odierna del Corriere di Bergamo, la cui analisi parte dagli esterni: l'investimento su Maehle è stato considerevole, mentre Gosens, in caso di partenza, andrebbe sostituito con un calciatore già pronto. In mediana occorrerebbe un centrocampista in grado di dare riparo alla retroguardia, Gollini è corteggiato dalla Lazio, mentre in attacco sarebbe bello cristallizzare tutto com'è. Il compito, a ogni modo, è più che mai arduo. La società è a un bivio: alzare il monte ingaggi per puntare ancora più in alto, oppure continuare a mettere un mattone sopra l'altro, per giocarsela con tutti?