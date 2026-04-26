La Fiorentina sfida il Sassuolo, La Repubblica (ed. Firenze): "Piccoli in dubbio, Gud centravanti"
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La Fiorentina vuole chiudere definitivamente il discorso salvezza. La squadra di Paolo Vanoli scenderà in campo oggi al "Franchi" contro il Sassuolo che invece è alla ricerca di punti per stabilirsi nella parte sinistra della classifica. Questo il titolo dell'edizione fiorentina de La Repubblica: "La Fiorentina sfida il Sassuolo. Piccoli in dubbio, Gud centravanti".
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