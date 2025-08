La Juve ha riacquistato Bremer, La Repubblica: "Per Tudor il colpo è in difesa"

"La Juve ha riacquistato Bremer, per Tudor il colpo è in difesa". Questo il titolo all'interno delle pagine sportive dell'edizione odierna de La Repubblica. Nota lieta per la Juventus che ieri ha pareggiato 2-2 nel primo test stagionale contro la Reggiana. Il tecnico bianconero può essere felice visto che ha recuperato dopo il brutto infortunio Gleison Bremer, in campo ieri dal primo minuto.