La Juve si consola con Chiesa. Corriere di Torino: "Il suo acquisto è stato un affare"

Il Corriere di Torino in edicola questa mattina dedica uno spazio a Federico Chiesa con il titolo seguente: "Il suo acquisto è stato un affare". I bianconeri vengono eliminati, ma il classe '97 arrivato in estate con una formula fantasiosa dalla Fiorentina, prestito biennale con diritto di riscatto che è praticamente un obbligo, sta ripagando l'investimento che può raggiungere i 60 milioni più bonus compresi. Ben 12 gol in 35 partite, 4 in 8 in Champions League dove è l'unico calciatore insieme a CR7 e Rabiot ad aver segnato nella fase ad eliminazione diretta dal 2019 ad oggi. Nelle ultime tre di campionato ha fornito due assist e realizzato un gol, contro Milan e Atalanta sfornato due prestazioni deluxe. Nessuno si ricorda più di quei 60 milioni spesi.