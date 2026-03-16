La Lazio fa un regalo all'Inter, La Gazzetta dello Sport: "Il Milan cade a -8"
"Il Milan cade a -8" scrive La Gazzetta dello Sport in prima pagina quest'oggi. La Lazio fa un regalo all'Inter battendo i rossoneri per 1-0 in uno stadio Olimpico strapieno. Isaksen decide la sfida mandando il Milan a 8 punti dalla capolista Inter. Tensione Leao-Allegri al momento della sostituzione nel secondo tempo.
Qui Inter - "Lo Scudetto, poi si cambia". I nerazzurri a +8 sui rossoneri pensano anche al futuro. Il tecnico Cristian Chivu sarà il punto fermo ma il club prepara una profonda rivoluzione della rosa.
Lotta Champions - "Como sogna, ira Gasp": 2-1 del Como nel big match per il quarto posto. La Roma scivola sesta dietro alla Juventus, furia Gasp: "Errore il rosso a Wesley, con loro è così". Fabregas: "Antisportivo". Ed è 4° da solo.
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