La Roma vuole il re degli assist. Il Messaggero: "Per Kostic sarà decisiva la carta Under"

Il Messaggero riporta che con la duplice frenata di Inter e Lazio sul fronte Filip Kostic per via dei 25 milioni chiesti dall'Eintracht, si è inserita la Roma per il re degli assist. La pedina che potrebbe rivelarsi fondamentale è Under, che in tempi non sospetti era stato richiesto dal club tedesco. A meno di 12-13 milioni i giallorossi non vorrebbero scendere, numeri ritenuti eccessivi dalla controparte. Nel weekend intanto non è escluso un nuovo incontro con l'agente di Kostic, Ramadani.