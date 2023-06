Lazio, Berardi a un passo. Il Messaggero: "Intesa con Sassuolo e giocatore"

vedi letture

Nelle sue pagine odierne, Il Messaggero traccia il punto del mercato in casa Lazio. È ormai prossima la chiusura dell’affare Berardi: il club di Lotito ha un accordo da 2,5 milioni per quattro anni con l’esterno, ora si lavora su tempistiche e tranche (almeno due), oltre a dover capire se Cancellieri rientrerà nella trattativa. Tra l’altro, aggiunge il quotidiano, i biancocelesti stanno tentando l’affondo anche per Frattesi, ma in questo caso le richieste del Sassuolo sono altissime, almeno 35 milioni. La Lazio dovrà gestire bene il budget, con 80 milioni di euro che arriveranno dal secondo posto in Serie A e 20 che saranno subito investiti per Berardi.